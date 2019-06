LSV-Sommercamp im Römerstadion

Die LSV-Abteilung Leichtathletik veranstaltet vom 29. Juli bis zum 2. August jeweils von 9.30 Uhr bis 14 Uhr wieder ein Sommercamp im Römerstadion für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Der Beitrag für LSV-Mitglieder beträgt 75 Euro, Nichtmitglieder zahlen 90 Euro (inklusive Mittagessen und Getränke).

Die Betreuer sind Sportstudenten an der Universität Heidelberg. Bei den Aktivitäten im Camp geht es um Motorik, Koordination und soziales Verhalten in der Gruppe. Auf dem Programm stehen auch Ball- und Sandspiele sowie Wurf-, Sprung- und Laufübungen. Es gibt bei großer Hitze immer genug Pausen, in denen die Kinder mit Obst und Getränken versorgt werden. Wer möchte, kann am letzten Tag das Sportabzeichen erwerben. red

Info: www.LSV1864.de Abteilung: Leichtathletik-Triathlon

