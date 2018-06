Lustige Figuren ziehen Blicke auf sich

Anzeige

„Das kommt hier ganz toll an, und alle sind begeistert“, sagt eine Betreuungsassistentin, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will: „Da sollen andere im Mittelpunkt stehen“, sagt sie mit Blick auf den ehrenamtlichen Kursleiter und sein Team. Das habe Wolfrum ebenso verdient wie die jungen Männer, die im Haus ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren und den betagten Künstlern zur Hand gehen.

„Mir macht es wirklich Spaß, den Menschen etwas Gutes zu tun und zu sehen, dass sie sich freuen“, sagt der 19-jährige Ladenburger Mattia Fresi, der später Sozialpädagogik studieren möchte. „Solche Aktivitäten sind eine gute Abwechslung für die Bewohner“, stellt Fresi fest. Eigentlich ist freitags ja immer das Spiel Bingo angesagt.

Doch seit es alle zwei Wochen Kunst mit Wolfrum gibt, schauen viele lieber dabei zu und erfreuen sich am künstlerischen Prozess, der sich vor ihren Augen entfaltet. Wenn dieselben einem Bewohner dabei auch einmal zufallen wie an diesem Nachmittag, „dann ist das auch okay“, erklärt Ridinger-Biegel. Sie freut sich, dass Wolfrum auch Kneten und Specksteinarbeiten anbieten will. Fotos auf einer Stellwand dokumentieren, wie gut bereits die Kurspremiere im April angekommen ist.

Vielversprechendes Boxtalent

„Ich habe schon als Kind mit dem Hammer Figuren aus Stein gemeißelt, aber manchmal mit Wut im Bauch“, erzählt Wolfrum. In den Mannheimer Benz-Baracken aufgewachsen, durchlebte Wolfrum nämlich eine problematische Kindheit, wie er offen sagt. Das Kunsthandwerkliche lag ihm im Blut: Sein Großvater war Bildhauer. Er avancierte zum vielversprechenden Sportler bei der legendären Boxstaffel Waldhof. Der heute 80-jährige frühere Europameister Karl Mildenbeger aus Kaiserslautern wollte das Talent unter seine Fittiche nehmen. Doch geriet Wolfrum außerhalb des Rings schwer ins Straucheln.

„Dem damaligen Bürgermeister Reinhold Schulz habe ich viel zu verdanken: Er hat mich vor 30 Jahren für den Friedhof geholt und mich – auch mit klaren Ansagen – unterstützt, so dass ich mein Leben endlich in den Griff bekam“, sagt Wolfrum. Früher war er auch als Gehilfe in der Werkstatt des Nationaltheaters Mannheim tätig. Außerdem stellte er für die Umzugswagen aller großen Mannheimer Karnevalsvereine Figuren her.

„Die Arbeit mit den älteren Menschen gibt mir viel“, weiß sich Wolfrum längst auf dem richtigen Weg: „Ich bin mit meinem Leben im Großen und Ganzen zufrieden.“

