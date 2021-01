Mann auf Straße gestürzt - Anwohner hört Hilferufe

Bad Dürkheim.Ein 80-jähriger Mann stand am gestrigen Sonntag gegen 1 Uhr nachts rauchend auf seinem Balkon, als er Hilferufe hörte. Laut Pressemeldung, habe sich der aufmerksame Zeuge an die Polizei gewandt. Beamte fanden daraufhin einen 82-jährigen Mann, der in der Vigilienstraße gestürzt war. Dabei hatte er sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Die Polizeibeamten versorgten den Mann medizinisch bis das verständigte DRK eintraf. Der 82-jährige Bewohner eines Altenpflegeheims wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021