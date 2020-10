Mann beleidigt und bedroht Angestellte eines Getränkemarktes

Speyer.In einer Auseinandersetzung hat ein 34-Jähriger eine Angestellte in einem Getränkemarkt in Speyer beleidigt und bedroht. Wie die Polizei mitteilte, ging es in dem Streit am Montag gegen 17 Uhr ursprünglich im Leergut. Doch als die Mitarbeiterin den Kunden auf seine deutlich herunter gerutschte Hose aufmerksam machte, beschimpfte er sie und versuchte sie anzugreifen. Eingreifende Kunden halfen der Frau, den 34-Jährigen des Ladens zu verweisen. Gegen den polizeibekannten Mann wurden nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

