Mann durch Explosion verletzt: Großeinsatz bei ADM Wild in Eppelheim

Eppelheim.Aktuell kommt es auf dem Firmengelände von ADM Wild in Eppelheim - umgangssprachlich auch bekannt als "Wild-Werke" - zu einem Großeinsatz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es gegen 11 Uhr in der Warenannahme - offenbar beim Öffnen eines Pakets - zu einer Explosion. Dabei wurde der Mitarbeiter verletzt, der das Paket entgegengenommen hatte. Er erlitt ein Knalltrauma. Über die Ursache der Explosion liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Denkbar sei auch ein Verpackungsfehler.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zur Ursachenforschung wurden Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzugezogen.

Denkbar sei neben einer kriminellen Tat auch eine falsch verpackte Ware. Hierzu wollte die Polizei jedoch noch keine näheren Angaben machen. Zunächst soll der betroffene Mitarbeiter von den Behörden befragt werden.

Laut eines "MM"-Mitarbeiters sind aktuell neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

