Mann gibt sich als Polizist aus und führt Verkehrskontrolle durch

Worms.Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Worms von einem angeblichen Polizisten einer 15-minütigen „Verkehrskontrolle“ unterzogen worden. Wie die Polizei mitteilte, ging der 25-jährige Geschädigte aufgrund einer blauen Rundumleuchte im Fahrzeug des 40-jährigen „Polizisten“ sowie dessen getragener Schutzweste von einer echten polizeilichen Identität des Mannes aus.

Der 40-jährige Täter und sein Fahrzeug sind anschließend durch die Polizei einer echten Verkehrskontrolle unterzogen worden. Ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung wurde eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich um 2.30 Uhr in der Bahnhofsstraße in Worms. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich dieser Tat und möglicherweise weiteren Taten unter der Telefonnummer 06241 8520 an die Polizei zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020