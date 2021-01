Mann muss wegen 235 Euro Schulden ins Gefängnis

Bensheim.Wegen 235 Euro Schulden für 14 Tage ins Gefängnis - genau dieses Schicksal hat einen 39 Jahre alten Mann aus Bensheim ereilt, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte. Wegen "Schwarzfahrens" hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Mann bereits mit einem Haftbefehl gesucht. Beamte der Polizeistation Bensheim konnten den 39-Jährigen schließlich am vergangenen Samstag in seiner Wohnung in der Nibelungenstraße festnehmen, nachdem sich Nachbarn wegen Ruhestörung bei der Polizei beschwert hatten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021