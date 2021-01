Mann nach schwerem Unfall in Auto eingeklemmt

Schwetzingen.Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Ketscher Landstraße in Höhe des Sportplatz in Fahrtrichtung Ketsch ereignet. Nach Auskunft der Polizei waren zwei Autos kollidiert, da einer der Fahrer die Vorfahrt des anderen missachtet hatte.

Einer der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Beide Fahrer waren ansprechbar, ihr Autos mussten jedoch abgeschleppt werden.

Aktuell ist die Straße in beide Richtungen gesperrt, da auslaufende Betriebsstoffe der Fahrzeuge von einer Fachfirma von der verunreinigten Fahrbahn entfernt werden müssen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021