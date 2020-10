Mann schlägt auf drei Personen in Gaststätte ein

Gönnheim.Drei Gäste einer Gaststätte in Gönnheim sind am Samstag gegen 0.30 Uhr von einem 22-jährigen Mann aus bislang ungeklärter Ursache geschlagen worden und erlitten Schürfwunden im Gesicht. Wie die Polizei mitteilte, stellte eine Streife den Mann in der Nähe der Örtlichkeit fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 04.10.2020