Mannheimer Polizei: Kinder und Jugendliche husten ältere Menschen an

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar.„Anhusten ist eine Straftat!“ So macht die Mannheimer Polizei einen am Dienstagnachmittag veröffentlichen Facebook-Post auf. Demnach kommt es im Einsatzgebiet der Beamten häufiger zu Vorfällen, bei dem Kinder und Jugendliche ältere Menschen anhusten würden. Auch von Anspucken ist die Rede und das dabei „Corona“ gerufen werde. „Das ist kein Scherz mehr und geht gar nicht!“, macht die Behörde deutlich.

Wer solche Taten miterlebt oder sie beobachtet, dem wird empfohlen, sofort Anzeige bei der Polizei zu erstatten. „Wir sehen auch die Eltern in der Pflicht, ihrem Nachwuchs das ganz klar zu machen“, richten die Beamten auch einen Appell an die Erziehungsberechtigten, das ein solches Verhalten kein Spaß ist.

Die Polizei bittet, sich an die Allgemeinverfügungen zu halten. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden konsequent verfolgt. Auch in den nächsten Tagen wird die Polizei verstärkt auf Straßen und Plätzen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis unterwegs sein und kontrollieren.