„Maria 2.0“ betet immer donnerstags

Das Initiativteam „Maria 2.0“ in der katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin will in seinem Engagement nicht nachlassen. Deshalb wird ab September 2020 wieder einmal im Monat zu den Donnerstagsgebeten eingeladen. Als Gebetstermine sind 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr in der Kirche St. Andreas Neckarhausen vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es ist aber auf Abstand zu achten und eine Alltagsmaske mitzubringen. „Schritt für Schritt, jeder und jede so wie möglich, will das Initiativteam weiter auf dem Weg der Veränderung in der katholischen Kirche gehen“, heißt es in der Einladung. Man freue sich über alle Frauen und Männer, die das Anliegen weiterhin unterstützen. hat

