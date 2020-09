Martinszug fällt aus

Zu viele Menschen auf zu wenig Raum: Martinszug Schriesheim. © Gregor

Der Vorstand des Schriesheimer Verkehrsvereins hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber am Ende erschien sie unvermeidlich: Den von ihm seit Jahrzehnten veranstalteten Martinszug wird es in diesem Jahr nicht geben. Dies teilte der Verein jetzt mit.

Grund für die Absage ist, dass die Ehrenamtlichen des Verkehrsvereins beim Umzug und auch während des Martinspiels auf dem Oberen Schulhof die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände nicht gewährleisten können. „Während der Umzug das kleinere Problem ist, kommt es beim Theaterstück und beim Verteilen der Martinsmännchen immer zu einem Gedränge“, heißt es.

„Wir werden in diesem Jahr keine Veranstaltungen mehr machen“, erklärte der kommissarische Vorsitzende Joachim Müller. So fielen dem Virus vor dem Martinszug bereits der Jazz beim Straßenfest (das eigentlich an diesem Wochenende hätte stattfinden sollen) und die Weinwanderung zum Opfer.

Sie war für den 20. September geplant, aber bereits im Juli abgesagt worden. Allerdings wird hierfür von Event-Experte Bernd Molitor gerade Ersatz vorbereitet: eine „virtuelle Weinwanderung“. greg

