Maskenpflicht und Alkoholverbot

Mit einem Muster für eine neue Allgemeinverfügung hat der Rhein-Neckar-Kreis am Wochenende auf die wieder schneller gewordene Verbreitung des Coronavirus reagiert. Wie die Städte und Gemeinden den Vorschlag genau umsetzen, müssen sie selbst entscheiden. Insbesondere geht es dabei um eine Konkretisierung der Maskenpflicht oder des Alkoholverbots auf bestimmte Orte in der Kommune. Wir haben uns deshalb in den Rathäusern umgehört.

Edingen-Neckarhausen: „Wir wollen das so unkompliziert wie möglich machen“, erklärt Bürgermeister Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen. Man werde das Muster deshalb eins zu eins übernehmen und auf eine Festlegung spezieller Bereiche für die Maskenpflicht verzichten: „Sie ist zu tragen, wo sich der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht einhalten lässt.“ An die Bürger appelliert Michler, sorgsam zu sein und Abstand zu halten. Es gebe aber keinen Grund, in Panik zu verfallen. Gemeindevollzugsdienst und die Polizei werden die Einhaltung der Vorschriften überwachen. Sollte man den Eindruck haben, dass die Regelungen nicht ausreichten, könne man nachjustieren.

Heddesheim: Die Gemeinde hat nach Auskunft von Bürgermeister Michael Kessler die Musterverfügung des Kreises im Bereich des nächtlichen Alkoholverbotes ergänzt. So ist der Konsum von Alkohol in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr im Bereich der ÖPNV-Haltestellenbereiche ebenso untersagt wie auf dem Gelände am Jugendhaus Just. Spezielle Bereiche für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wurden laut Kessler nicht festgelegt, „da die Musterverordnung Wochenmärkte und Warteschlangen vor Verkaufsstellen bereits beinhaltet“. Auf anderen Plätzen oder in anderen Bereichen könne nach Auffassung der Verwaltung der notwendige Abstand eingehalten werden.

Hirschberg: Die Gemeinde Hirschberg orientiert sich nach Angaben von Bürgermeister Ralf Gänshirt weitgehend an dem Muster des Kreises, spricht jedoch ein Alkoholverbot während der Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr für bestimmte neuralgische Punkte aus. Davon betroffen sind unter anderem die ÖPNV-Haltestellen, die beiden Schulhöfe und das Gelände des Jugendhauses mit Skateranlage. Die Maskenpflicht gilt ausdrücklich im Skulpturengarten, weil dort der Abstand nur schwer einzuhalten sei. „Ich appelliere an die Bürger, die Sache jetzt noch erster zu nehmen. Man sieht, wie explosiv die Lage im Kreis ist.“ Die Einhaltung der Vorschriften werde vom kommunalen Ordnungsdienst und von der Polizei kontrolliert.

Ilvesheim: Die Gemeinde Ilvesheim hat ihre Allgemeinverfügung bereits am Sonntag auf der Homepage veröffentlicht, wie das Rathaus auf Anfrage mitteilt. Auch hier wurde das Muster des Kreises fast eins zu eins übernommen. Einzige zusätzliche Regelung ist laut Bürgermeister Andreas Metz eine Maskenpflicht auf der alla hopp!-Anlage. Diese gilt ab 20 Personen auf der Anlage. Entsprechende Schilder sollen dort ab Dienstag aufgehängt werden. Dann werde die Einhaltung auch stichprobenartig kontrolliert. Die komplette Allgemeinverfügung soll am Donnerstag im Mitteilungsblatt/Newsletter der Gemeinde veröffentlicht werden.

Ladenburg: „Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase der zweiten Welle“, unterstreicht Bürgermeister Stefan Schmutz den Ernst der Lage: „Auch in Ladenburg sind die Infektionszahlen in den letzten sieben Tagen deutlich gestiegen“, begründet die Verwaltung der Römerstadt über die BürgerApp ihre verschärften Maßnahmen: „Es gab eine Zunahme von plus sieben auf aktuell neun Infizierte und weitere neun Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden.“ In Ladenburg gilt daher Maskenpflicht ergänzend zu den Orten, an denen sie auch in anderen Kommunen gilt, am Neckartor und auf den benachbarten Grünflächen, im Umfeld des Bahnhofs und im Bereich der öffentlichen Bushaltestellen, sofern 1,50 Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können. Was die Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr angeht, so gibt es „rund 35 Gaststätten, die bis nach 23 Uhr aufhaben dürften“, wie Nicole Hoffmann, die Pressesprecherin der Stadt Ladenburg, mitteilt: „Konkret betroffen von dem Sperrverbot dürften zwischen fünf und zehn sein.“ Über die für die Gastronomie geltende Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr hinaus ist der Konsum von Alkohol auch an verschiedenen Stellen des öffentlichen Raums untersagt, so im Bereich um den Wasserturm, um die öffentliche Toilettenanlage, auf der Festwiese und im Benzpark. Zudem prüft die Verwaltung „intern noch einmal, ob vorgesehene Veranstaltungen stattfinden können und falls ja, in welcher Form“, wie Hoffmann betont.

Schriesheim: Die Verwaltung der Weinstadt hat ihre zwölfseitige Allgemeinverfügung für Schriesheim bereits erarbeitet und auf ihrer Website veröffentlicht. „Die Maskenpflicht in Warteschlangen soll jeweils im gesamten Stadtgebiet gelten“, erläutert Ordnungsamts-Chef Achim Weitz dem „MM“. „Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen und nicht nur in Fußgängerzonen eine Maskenpflicht anzuordnen“, ergänzt Weitz: „Hiervon macht Schriesheim keinen Gebrauch.“ Wie überall, so gilt allerdings auch in der Weinstadt fortan die Sperrstunde ab 23 Uhr, von der durchaus einige Lokalitäten im Stadtgebiet betroffen sind: „Spontan fällt mir zum Beispiel das ,Abseits‘, das ,Doppio Gusto‘, der ,Musikpub‘ und das ‘Handwerk‘ ein“, zählt der Ordnungsamts-Chef auf, fügt aber hinzu: „Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.“ Auswirkungen auf die wenigen Veranstaltungen, die bisher noch nicht abgesagt sind, „sehe ich derzeit nicht“, meint Weitz. Die Martinszüge fallen ja bereits aus. „Auch der Volkstrauertag wird nicht in der bisherigen Form stattfinden.“

Seckenheim/Friedrichsfeld: Für die beiden Mannheimer Vororte gilt die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim, über die wir im Lokalteil berichtet hatten. agö/hje/-tin

