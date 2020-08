Matz Scheid zieht von „Saase“ nach „Hause“

Im März sollte Matz Scheid in „Erik’s Weinscheuer“ in Großsachsen auftreten. Dann kam der Corona-Lockdown. Der Auftritt wurde abgesagt und sollte im Herbst nachgeholt werden. Doch nun gibt es neue Pläne. Die Veranstaltung zieht um – von Erik zu Eric, von „Saase“ nach „Hause“. Dort soll sie am Samstag, 15. August, open-air im Hof der „Seelenfutter Manufactur“ von Eric Washeim stattfinden. Ersatztermin bei schlechtem Wetter ist der 22. August.

Da die Veranstaltung ins Freie verlegt wurde, darf man sich trotz Corona-Zeiten auf einen entspannten Abend mit Liedern des bärtigen Barden, leckerem Essen und erfrischenden Getränken freuen. Um die Weinauswahl und alkoholfreie Flüssigkeiten kümmert sich Erik Bouvrie von „Erik’s Weinscheuer“, hausgemachte Antipasti werden von der „Seelenfutter Manufactur“ serviert.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Matz Scheid fester Bestandteil der regionalen Musikszene. In eine Schublade ließ sich der Gründer und Leiter des legendären Odenwälder Shanty Chors nie stecken.

Auch in seinem Solo-Programm geht es querbeet durch die Musiklandschaft. (Kur)Pfälzer Mundart, bayrische Gstanzln, schwarzhumorige Wiener Lieder haben darin ebenso ihren Platz wie internationale Folksongs, Shantys oder auch der eine oder andere geschmackvoll arrangierte Rock- oder Pop-Song.

Schon erworbene Karten für die ausgefallene Veranstaltung im März behalten ihre Gültigkeit oder können bis zum 6. August in Erik’s Weinscheuer zurückgegeben werden. Wer die Eintrittskarten für die Veranstaltung am 15. August behalten möchte, wird gebeten, sich im Vorfeld wegen der erforderlichen Tischzuteilung in Erik’s Weinscheuer zu melden. wn

