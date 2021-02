Mehr als ein Dutzend Tauben entwendet

Nußloch.Unbekannte haben in Nußloch 13 Tauben gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 17 Uhr. Die oder der Täter brachen hatten zuvor zwei Taubenverschläge in einem Schrebergarten in der verlängerten Alten Bruchsaler Straße aufgebrochen. Die Tauben der Rasse "Mazedonische Dunek" haben laut Polizei einen Wert von jeweils bis 100 Euro pro Tier. Somit entstand ein Schaden von über 1000 Euro.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 bei der Polizei.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.02.2021