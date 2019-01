Mehr Menschen, mehr Häuser

Die Wohnbaufläche in der Region hat seit dem Jahr 2000 um rund 100 Hektar zugenommen. Umgerechnet sind das etwa 140 Fußballfelder. Die Zahl der Einwohner stieg um fast 3700. Platz für mindestens weitere 2500 könnten die Kommunen bis 2022 schaffen.

Die Region wächst. Die Wohnbaufläche in den Städten Schriesheim und Ladenburg sowie in den Gemeinden Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Hirschberg und Ilvesheim hat von 2000 bis 2017 um rund 14 Prozent auf mehr als 800 Hektar zugenommen. Die Zahl der Einwohner stieg im gleichen Zeitraum nach Angaben des Statistischen Landesamtes um etwas mehr als fünf Prozent auf 71 000.

Am größten fiel der Zuwachs in Ilvesheim aus. Die Inselgemeinde steigerte ihre Einwohnerzahl durch das Neubaugebiet Mahrgrund um rund 28 Prozent. Dass die Wohnbaufläche von 2008 bis 2017 um zwei Hektar sank, ist laut Bürgermeister Andreas Metz vermutlich ein statistischer Fehler. Die Bevölkerung der Stadt Schriesheim wuchs seit 2000 um rund sieben Prozent, die der Gemeinde Hirschberg um 5,7 Prozent. Edingen-Neckarhausen legte bei den Einwohnern um 1,6 Prozent zu. Dagegen blieben die Bevölkerungszahlen von Heddesheim und Ladenburg seit 2008 nach den Daten des Statistischen Landesamtes nahezu unverändert. Die Meldezahlen der Kommunen weisen hier einen leichten Zuwachs aus. Die Karte zeigt die Entwicklung von 2000 bis 2017.

Wie es in den kommenden Jahren weitergehen kann, das regelt der Flächennutzungsplan. Hier sind die Potenziale von Ort zu Ort unterschiedlich. So bleiben der Gemeinde Ilvesheim theoretisch gerade einmal sechs Hektar als mögliche neue Wohnbaufläche. „Ein neues Baugebiet ist in absehbarer Zeit nicht geplant“, betont Bürgermeister Metz.

Heddesheim hält sich dagegen mit 42 Hektar deutlich mehr Spielraum offen. Dort, wo sie im Neubaugebiet „Mitten im Feld“ eigenes Gelände hat, will die Gemeinde nach den Worten von Bürgermeister Michael Kessler den Fokus auf bezahlbaren und sozialen Wohnraum legen.

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen, die sich in den vergangenen Jahren vor allem im Innenbereich in kleinen Häppchen entwickelt hat, kann theoretisch 32,8 Hektar Bauland neu erschließen. In der Praxis gestaltet sich jedoch die Auswahl des Geländes schwierig, wie das zuletzt an einem Bürgerentscheid gescheiterte Baugebiet Mittelgewann zeigt. Mit einer Umfrage unter allen Einwohnern will Bürgermeister Simon Michler (CDU) jetzt vorankommen. Im Interview mit dem „MM“ erklärte er kürzlich: „Ich bin überzeugt, dass wir weiteren Wohnraum zur Verfügung stellen müssen.“ Auch Schriesheims grüner Bürgermeister Hansjörg Höfer denkt laut über ein neues Baugebiet nach, obwohl er mit der Aussage „Kein neues Baugebiet“ 2005 in die Bürgermeisterwahl gegangen war. Damals sei ein Rückgang der Bevölkerung prognostiziert worden, heute wachse die Zahl der Einwohner, und es gebe „im Speckgürtel um Heidelberg“ einen erheblichen Zuzugsdruck, begründete er seinen Sinneswandel im Gespräch mit dem „MM“.

Zurückhaltend gibt sich Hirschbergs scheidender Bürgermeister Manuel Just. Kurz vor seinem Wechsel in die Große Kreisstadt Weinheim kündigte er die Initiative zu einem „kleinen Neubaugebiet“ in Form der Abrundung bestehender Siedlungsflächen an. Dabei solle es eine Durchmischung aus Grundstücken für Wohneigentum und für bezahlbaren Mietwohnungsbau geben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019