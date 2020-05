Mehr weibliche Tatverdächtige

Uwe Hein sieht fast nur Positives, wenn er auf Ilvesheim blickt. „Der Ort gleicht einer Idylle“, sagt der Polizeihauptkommissar und meint damit die neuesten Zahlen zur Kriminalität in der Inselgemeinde. Diese seien auch im Jahr 2019 sehr niedrig gewesen. Am Donnerstagabend hat Hein dem Ilvesheimer Gemeinderat die Statistik vorgestellt.

Auf den ersten Blick ist allerdings ein Anstieg der Kriminalität zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der Delikte stieg im Vergleich zu 2018 leicht um 15 auf 238 an (siehe Grafik). Dennoch sei Ilvesheim eine „sehr gering belastete Gemeinde“, so Hein. Dabei verweist der Leiter des Bezirksdienstes Ladenburg/Ilvesheim auf Nachbarkommunen, die trotz ähnlicher Größe eine bis zu dreifache Zahl an Delikten aufwiesen.

Ein guter Richtwert dafür ist die sogenannte Häufigkeitsziffer. Das ist eine hypothetische Zahl. Sie gibt an, wie viele Delikte in einer Kommune pro 100 000 Einwohner stattfinden. In Ilvesheim sind das 2547 – im Land Baden-Württemberg durchschnittlich 5184. Im Stadtgebiet Mannheim ist sie sogar höher als 10 000.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Einer könnte sein, dass Ilvesheim nicht über einen direkten Autobahnanschluss verfügt. Einbrecher kommen so nicht so leicht aus der Gemeinde weg. „Auch der Charakter als Inselgemeinde könnte Einfluss auf die niedrigen Einbruchszahlen haben“, sagt Hein: „Es gibt viele Brücken, über die man fahren muss, so sitzt man schnell in der Falle.“ Das Polizeirevier Ladenburg, das unter anderem für Ilvesheim zuständig ist, setzt Schwerpunkte in verschiedenen Gemeinden. Ein Beispiel dafür ist Heddesheim, wo es derzeit Probleme mit Vandalismus gibt. Dort wird nun verstärkt Streife gefahren.

Die Ilvesheimer Verwaltung wird sich demnächst noch einmal mit der Polizei besprechen. Sie sieht Abstimmungsbedarf hinsichtlich einiger Konfliktfälle mit Asylbewerbern. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein allzu großes Problem, so Hein. Er muss es wissen. 13 Jahre lang war er Leiter des Eppelheimer Polizeipostens. „Dort hatten wir mit der Thematik deutlich mehr zu tun.“ Ein Vorteil sei, dass die Asylbewerber in Ilvesheim dezentral untergebracht seien.

Eine Zahl fällt bei der Betrachtung noch besonders auf. Im Vergleich zu 2018 gab es im vergangenen Jahr deutlich mehr tatverdächtige Frauen. Zwei verschiedene Tatbestände spielen dabei laut Hein eine wichtige Rolle: Diebstahl und Tankbetrug. Letzteres habe auch ihn zunächst gewundert. Tatsächlich gab es 2019 vermehrt Fälle, in denen Frauen getankt haben, ohne zu bezahlen. „Das muss aber noch gar nicht einmal Absicht sein“, betont der Beamte.

Beim Diebstahl geht es um eine Frau, die in Supermärkten Geldbörsen aus Handtaschen stahl. Sie war auch in anderen Gemeinden aktiv, konnte aber überführt werden. Diese Taten wurden aber nicht zu den Handtaschenrauben gezählt, weil die Geschädigten die Taschen während der Tat nicht am Körper trugen, sondern unter anderem am Einkaufswagen festgemacht hatten. Ein Problem sieht der Polizist beim sogenannten Enkel-Trick. Das gelte nicht speziell für Ilvesheim, sondern für die gesamte Region. Bei dieser Masche geben sich die Täter am Telefon als Enkel der Opfer aus, um hohe Geldsummen zu erbeuten. „Obwohl oft darauf hingewiesen wird, passiert es immer wieder, dass Kriminelle mit dieser Methode Erfolg haben“, so Hein.

Bankraub ändert Werte kaum

Ein Verbrechen, das Ilvesheim im vergangenen Jahr in Atem hielt, war der Überfall auf die VR-Bank-Filiale in der Schlossstraße. Manche Angestellte haben heute noch unter den Folgen zu leiden. Der Täter wurde im Januar vom Landgericht Heidelberg zu zehn Jahren Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Auf die Statistik hat die Tat allerdings keine großen Auswirkungen, die Zahl der schweren Raubdelikte bleibt im Jahresvergleich dieselbe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020