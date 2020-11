Mehrere Arbeitsmaschinen aus Lagerhalle gestohlen

Viernheim.Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Lagerhalle in Viernheim eingebrochen. Laut Polizei drangen die Personen zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, gewaltsam in die Halle eines Unternehmens in der Jahnstraße ein und stahlen mehrere Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und ein Fahrrad. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zum Transport der Beute ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben. Hinweise unter 06204 93770 an die Polizei.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.11.2020