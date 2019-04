Mehrere Tote bei schwerem Unfall auf A 6

Rhein-Neckar.Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Montagvormittag auf der A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Sprinterfahrer um kurz nach 11 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache bei einem Spurwechsel auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr und auch einen dazwischen fahrenden Pkw unter den Lkw-Auflieger schob. In der Folge fingen alle drei Fahrzeuge Feuer und brannten vollständig aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kamen bei der Kollision die Insassen des Pkw alle zu Tode. Mit wie vielen Personen das Fahrzeug genau besetzt war, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen. Auch über sonstige Verletzte gab es zunächst keine weiteren Auskünfte.

Video Lokales Sinsheim: Schwerer Unfall auf A 6

Die A6 war am Mittag in Fahrtrichtung Mannheim über Stunden komplett gesperrt, später konnte eine der Spuren freigegeben werden. Der Verkehr in Richtung Heilbronn war schon zuvor wieder freigegeben worden.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Walldorf stellten Sichtschutzwände auf. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um Aufnahmen der Unfallstelle anzufertigen. Außerdem überwachten die Beamten den Straßenverkehr vom Hubschrauber aus.

Folgeunfall auf Umleitungsstrecke

In der Folge kam es auch auf der Umleitungsstrecke zwischen Sinsheim-Dühren und Eschelbach an der Kreuzung zwischen B 292 und B 9 kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden dabei vier Personen verletzt.

Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts Näheres bekannt. Ein Notarzt, sowie Rettungswagen und ein Hubschrauber sind im Einsatz.