„Meistens sind die Wespen harmlos“

An sonnigen Tagen, wenn ein Eis besonders gut schmeckt, wenn Grillgut im Garten das bessere Abendessen ist und das Stück Küchen auf den Balkon lockt, ist sie des Menschen größter Feind: die Wespe. Gierig und frech setzt sie sich auf alles, was süß riecht und lecker schmeckt. Um sein Essen oder vermeintlich auch sich selbst vor dem Insekt zu schützen, leistet sich der Mensch häufig einen erbitterten Kampf mit den Hautflüglern– und verliert ihn, sobald er gestochen wird.

An der Pestalozzi-Schule in Edingen-Neckarhausen konnte am Donnerstag ein solches Gefecht verhindert werden. Der zu Hilfe gerufene Naturschutzbund Deutschland (NABU) entfernte ein Wespennest vom Schulgelände. Laut Vorstandsmitglied Paul Hennze vom NABU Mannheim hatten Kinder das Nest in Büschen auf dem Schulgelände entdeckt. „Kinder sind von Natur aus sehr neugierig – natürlich wollten sie das Nest also auch anfassen.“ Soweit er wisse, sei ein Kind auch gestochen worden, bevor er eintraf.

Umsiedlung beste Lösung

Eine Mitarbeiterin der Kernzeitbetreuung habe Stefan Brendel, Vorstandsmitglied des NABU Edingen-Neckarhausen, verständigt. Er habe selbst einen Blick auf das Nest geworfen: „Ich bin auch in den Busch gekrochen, um mir die Lage anzusehen. Da habe ich es direkt auf Kopfhöhe vor den Augen hängen gehabt.“ Ihm sei sofort klar gewesen, dass das ein Fall für seinen NABU-Kollegen Paul Hennze ist, der sich besonders gut mit Wespen und anderen Hautflüglern auskennt. „Glücklicherweise war er zufällig gerade in der Nähe“, erzählt Brendel. Hennze konnte sich also zeitnah um den Fall kümmern.

Damit die Kinder sicher sind und die Wespen ungestört leben können, kam sogar der Gedanke auf, das Nest zu zerstören, sagt Hennze, „doch es handelte sich um eine friedliche Art: die Mittlere Wespe. Meistens sind sie völlig harmlos, wenn man ihnen nicht gefährlich wird.“ Es gibt mehrere hundert Wespenarten, von denen die meisten als harmlos eingestuft sind. Denn die lästigen Biester, die sich auf Nahrungsmittel setzen und um Köpfe schwirren, sind hierzulande meistens die Gemeine oder die Deutsche Wespe. „Die sind auch aggressiv“, erläutert Hennze. Ihnen verdankt die Wespe insgesamt ihren schlechten Ruf. Das Nest musste also umgesiedelt werden, damit das Volk in Ruhe weiter leben kann.

Weit, weit weg

Mit Handschuhen und einem Gesichtsschutz ausgestattet, schnitt Hennze „das relativ kleine Nest“ aus dem Gebüsch heraus. Anschließend steckte er es samt Ast in einen Sack. Drei Kilometer weiter setzte er es im Grünen aus. „Das Nest muss in weiter Entfernung zum Ursprungsort umgesiedelt werden. Wespen kennen sich gut aus und fliegen sonst wieder an die alte Stelle zurück, um dort erneut ein Nest zu bauen“, erklärt der Wespeninteressierte. „Allerdings hängt das völlig davon ab, wie sich die Königin entscheidet. Hat sie schon Eier gelegt, bleibt sie vermutlich im versetzten Nest.“

„Das Nest umzusiedeln war bei Weitem die bessere Lösung“, sagt Brendel. „Die Arten sollen erhalten bleiben. Nester sollten nur in Notfällen zerstört werden.“ Auch Privatpersonen sollen dies beherzigen. Hennze und Brendel sind sich einig: Ob auf dem Balkon oder im Garten: Wespen seien friedlich, solange sie sich nicht bedroht fühlen. Ein Mindestabstand von drei Metern sei ratsam. Hat man Angst vor einem Nest, hilft es häufig schon, einen Sichtschutz aufzustellen. Hennze erklärt: „Die Nester werden von sogenannten Wächtern beschützt. Sehen die Wächter in der unmittelbaren Nähe des Nesteingangs keine potenzielle Gefahr, haben sie auch keinen Grund, anzugreifen.“

