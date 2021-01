Menschenandrang am Königstuhl - Polizei sperrt Zufahrtswege

Heidelberg.Wenn es an einem Sonntag schneit, zieht es bekanntlich viele Menschen in die Natur. Auch am Königstuhl in Heidelberg ist laut Mannheimer Polizei zurzeit besonders viel los. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens habe man sich dazu entschlossen, die Zufahrtswege bis auf Weiteres zu sperren. Diese Maßnahme sei im Sinne des Corona-Infektionsschutzes getroffen worden: "Die Lage ist noch nicht dramatisch, aber da schon recht viele Menschen unterwegs sind, haben wir die Reißleine gezogen", so ein Sprecher der Polizei.

"So lange wie nötig"

Die Sperrung werde so lange aufrecht erhalten wie nötig. "Wir möchten nicht in die Situation kommen, den Königstuhl räumen zu müssen, das wäre der Supergau", so der Sprecher weiter.

Folgende Zufahrtswege sind aktuell gesperrt:

Zufahrt Gaiberger Weg in Richtung Drei-Eichen-Weg

Zufahrt Königstuhlweg in Richtung Drei-Eichen-Weg

Auch auf der Facebook-Seite der Polizei Mannheim wird auf das Gedränge aufmerksam gemacht: "Überlegt Euch also auch andere, weniger frequentierte Ziele für Euren Sonntagsausflug", heißt es in einem Beitrag.

