Heidelberg.Wenn es an einem Sonntag schneit, zieht es bekanntlich viele Menschen in die Natur. Auch am Königstuhl in Heidelberg war laut Mannheimer Polizei zurzeit besonders viel los. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wurden die Zufahrtswege vom Mittag an bis kurz nach 15 Uhr gesperrt. Diese Maßnahme sei im Sinne des Corona-Infektionsschutzes getroffen worden: "Die Lage ist noch nicht dramatisch, aber da schon recht viele Menschen unterwegs sind, haben wir die Reißleine gezogen", so ein Sprecher der Polizei am Mittag.

Seit kurz nach 15 Uhr Zugang wieder möglich

Am Nachmittag ergänzte ein Polizeisprecher, dass die Verkehrsmaßnahmen erfolgreich waren. Es habe keine Verstöße gegen die Maßnahmen gegeben. "Die Leute haben versucht Abstand zu halten - bei doppelt so vielen Menschen wäre das jedoch schier nicht mehr möglich gewesen", so der Sprecher.

Auch auf der Facebook-Seite der Polizei Mannheim wird auf das Gedränge aufmerksam gemacht: "Überlegt Euch also auch andere, weniger frequentierte Ziele für Euren Sonntagsausflug", heißt es in einem Beitrag.

Auf der Pfälzer Seite der Rheinebene wurde am Sonntag die Zufahrt zum Kalmitparkplatz gesperrt. Um 15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Der Grund: Überfüllung. Wie die Polizei mitteilte, war das Ordnungsamt Maikammer im Einsatz. Zudem wurde die K6 von Edenkoben kommend in Richtung Heldenstein aufgrund spiegelglatter Fahrbahn gesperrt, hinzu kam ein starkes Verkehrsaufkommen auf dieser Strecke. Die Polizei riet von Ausflügen in diese beiden Gebiete ab. Bereits am Samstag hatte die Polizei die Zufahrt zum Kalmit-Parkplatz zeitweise gesperrt.

Auch die Zufahrten zur Neunkirchner Höhe im Hessischen Teil des Odenwaldes sind am Sonntagvormittag gesperrt worden. Die Neunkirchner Höhe ist ein beliebtes Ausflugsziel vor allem für Familien zum Rodeln, aber auch für Wanderer. Auf knapp 600 Metern Höhe liegt bereits seit ein paar Tagen Schnee.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 03.01.2021