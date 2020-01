Meta Hüper gibt Solo-Debüt

Mit ihrem Programm „Wenn es Nacht wird“ gibt Meta Hüper dieses Jahr ihr Solo-Debüt. Begleitet von Pianist Jens Schlichting, führt sie ihr Publikum durch die Freuden, Leiden und Sehnsüchte, die uns den Schlaf rauben. Die Vollblutentertainerin ist ein Multitalent: Meta Hüper ist ausgebildete Sängerin, Geigerin und Bandleaderin und steht seit Jahren mit Größen wie Till Brönner, Max Raabe und Salut Salon auf nationalen und internationalen Bühnen. Ihre musikalische Bandbreite reicht von der Klassik über Jazz bis hin zur Pop- und Rockmusik; ihre große Leidenschaft gilt jedoch dem Swing und dem Chanson der Zwanzigerjahre. In ihrem Programm überrascht sie mit ungewöhnlichen Musikkombinationen und greift im Übermut statt zur Violine auch mal zu Melodika und Säge. Das Konzert ist am Freitag, 31. Januar, ab 20 Uhr in Eriks Weinscheuer, Breitgasse 30. wn

