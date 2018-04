MGV verliert erneut Mitglieder

Anzeige

118 Mitglieder zählt derzeit der Männergesangverein Heddesheim 1847 e.V. – nur 25 von ihnen kamen zur Jahreshauptversammlung. „Es sind Jahr für Jahr weniger Mitglieder. Neue, jüngere Mitglieder, die neues Leben in den Verein bringen, kommen aber nicht dazu“, beklagte der 1. Vorsitzende Ernst Lederer in seinem Tätigkeitsbericht – fast schon etwas resignierend. „Die Kosten für den Dirigenten und die Abgaben an den Sängerkreis bleiben aber“, sagte Lederer weiter.

So war es auch kein Wunder, dass Kassier Volker Schmid ein Minus in seinem Bericht über die Finanzlage verkünden musste. „Die Kassensituation ist aber noch sehr erfreulich, das halten wir noch ein paar Jahre aus“, sagte Lederer mit einem Schmunzeln. Trotz der nicht allzu rosigen Situation ist der Verein immer noch sehr aktiv. Beim Neujahrsempfang 2017, den die Gemeinde mit den Jubelvereinen auf die Beine stellte, war der MGV dabei.

Saubere Kassenführung

Der Kinder- und Jugendchor präsentierte sich erfolgreich beim Seniorenfasching, beim Dorffest, bei der Seniorenweihnachtsfeier und dem Weihnachtsmarkt. Der Fest-umzug bleibt in bester Erinnerung. Der Wagen mit dem „Alten Hirsch“ kam bei den Gästen sehr gut an. Nach Baden-Baden führte dann der Tagesausflug und ins Salzburger Land der Familienausflug.