Michler führt die Liste an

Bei einer gemeinsamen Mitgliederversammlung haben die CDU-Gemeindeverbände von Ilvesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen (Wahlkreis 4) ihre Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai nominiert. Die Ilvesheimer Kreisrätin Dr. Katharina Kohlbrenner begrüßte ihre Parteifreunde und viele Ehrengäste darunter ihren Kreistagskollegen Prof. Dr. Rainer Beedgen aus Ladenburg, Bürgermeister Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen und den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Bruno Sauerzapf, der die Wahl leitete.

Wie in der Vergangenheit hatte man sich im Vorhinein über die Verteilung der Plätze geeinigt, so dass Edingen-Neckarhausen in diesem Jahr nach rollierendem System Platz 1, Ilvesheim Platz 2 und Ladenburg Platz 3 zusteht.

Auf dem Wahlvorschlag der CDU kandidieren für den Kreistag:

1. Simon Michler: 34, Bürgermeister, Edingen-Neckarhausen

2. Dr. Katharina Kohlbrenner: 48, Ärztin, Ilvesheim

3 Günter Bläß: 66, Diplom-Ingenieur, Ladenburg

4. Gabi Kapp: 85, Bankfachwirtin, Edingen-Neckarhausen

5. Sandra Bühler: 47, Sonderpädagogin, Ilvesheim

6. Claudia Schmitt: 59, Diplom-Verwaltungswirtin

7. Bernd Grabinger: 66, Techniker, Edingen-Neckarhausen

8. Armin Gattung: 47, Software-Entwickler, Ladenburg

9. Barbara Lichter: 59, Musiklehrerin; Edingen-Neckarhausen red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019