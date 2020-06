Michler wirbt für neue App

Die Zahlen der Corona-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis sind seit Tagen nahezu unverändert. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, wurden insgesamt 972 Fälle registriert. Das sind exakt so viele wie am Vortag und innerhalb von zwei Wochen gerade einmal sechs mehr. Die Zahl der noch aktiven Erkrankungen gibt die Behörde mit acht an. Unter häuslicher Quarantäne stehen 90 Einwohner des Kreises.

Große Hoffnungen setzt Bürgermeister Simon Michler (Edingen-Neckarhausen) auf die neue App. die er sich gleich am ersten Tag selbst auf sein Handy geladen hat. Bei einer Informationsveranstaltung der Gemeinde mit Thomas Schwarz warb er für den Einsatz des Programms, das dem Nutzer anonyme Hinweise auf Kontakte zu Menschen geben kann, falls diese sich später als infiziert herausstellen. Am Ende des Abends hätten fast alle der rund 40 meist älteren Zuhörer per Handzeichen signalisiert, dass sie die App nun auch nutzen wollen. „Wir sind seit einer Woche Corona-frei“, freut sich Michler. Seine Gemeinde war eine der ersten mit Fällen, insgesamt gab es hier 31 Menschen, die sich nachweislich infiziert hatten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.06.2020