Mietfahrräder kommen nur langsam ins Rollen

Ladenburg und Heddesheim waren im vergangenen Jahr Vorreiter beim Fahrradmietsystem Nextbike im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe. Zu den weißen Flecken auf der Karte zählen hingegen die übrigen Städte und Gemeinden. Erst in Weinheim, Mannheim, Dossenheim und Viernheim gibt es die nächsten Stationen. Vor allem die Lücke an der Bergstraße würde der Verkehrsverbund Rhein-Neckar gerne schließen, wie Frieder Zappe bereits bei der Eröffnung der Station in Heddesheim deutlich machte.

In Hirschberg hat Nextbike sozusagen bereits einen Fuß in der Tür. Denn die Station am Bundesbahnhaltepunkt Heddesheim/Hirschberg schließt die Bergstraßengemeinde schon jetzt an. „Das drängt sich natürlich auf“, schreibt Bürgermeister Manuel Just auf Anfrage. Auch in Hirschberg habe es schon interne Gespräche dazu gegeben. Er gehe davon aus, dass Hirschberg einem Lückenschluss nicht entgegenstehen werde. Schwierig sei aktuell eher die Standortfrage, verbunden mit den Eigentumsverhältnissen: „Entweder haben wir Platz und Eigentum, der Standort ist jedoch nicht gut, oder wir haben einen guten Standort, aber er gehört uns nicht.“ Darüber hinaus spiele auch die Topographie Hirschbergs eine gewisse Rolle. Trotzdem zeigt sich Just zuversichtlich: „Grundsätzlich denke ich, dass sich auch der Gemeinderat final nicht gegen ein derartiges Angebot stellen wird, sofern wir einen geeigneten Standort finden.“

„Für Odenwald nicht geeignet“

Justs Schriesheimer Kollege Hansjörg Höfer ist in dieser Frage sehr viel zurückhaltender. Ladenburg, Heddesheim und Hirschberg hätten einen Anschluss an die Deutsche Bahn, Dossenheim liege in unmittelbarem Einzugsbereich zu Heidelberg, verweist er auf Unterschiede der genannten Kommunen zur Weinstadt. „In Schriesheim wäre nur die Kernstadt versorgt, für die Gebiete wie Branich oder Ölberg sind meines Erachtens die Räder nicht geeignet“, erklärt Höfer. „Trotzdem werden wir die Entwicklung beobachten und analysieren“, verspricht Schriesheims Bürgermeister.

Nach Ansicht von Bürgermeister Simon Michler könnte das Mietsystem Nextbike durchaus eine sinnvolle Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Edingen-Neckarhausen sein. „Das müssen wir uns noch einmal näher anschauen“, sagte er dem „MM“. Bei einer ersten Diskussion habe das Angebot „noch nicht so großen Zuspruch“ gefunden. Trotzdem betont er: „Ich kann mir das aber durchaus vorstellen. Das bietet Potenzial.“

Der Ilvesheimer Gemeinderat hat über die Aufstellung von Nextbike-Stationen im vergangenen Jahr ebenfalls diskutiert, wie Bürgermeister Andreas Metz auf Nachfrage erklärt. Als möglicher Standort sei die alla hopp!-Anlage in Betracht gezogen worden. „Eine tatsächliche Umsetzung ist aktuell jedoch nicht geplant“, dämpft Metz Hoffnungen auf eine baldige Einführung des Systems in der Inselgemeinde.

Ein halbes Jahr Vorlaufzeit

Dass sich in diesem Jahr in den genannten Gemeinden noch etwas tut, ist eher unwahrscheinlich. „Wir haben nach einer Entscheidung für Nextbike mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit“, erklärt Projektmanager Onur Semerci von der Nextbike-Zentrale in Leipzig. Für eine erste Bilanz des Angebots in Ladenburg und Heddesheim sei es noch zu früh. Zwar gebe es ein gewisses Stadt-Land-Gefälle bei der Nutzung, „aber auch auf dem Land sind die Ausleihzahlen ganz ordentlich“.

Eine Stichprobe per Nextbike-App am vergangenen Donnerstagnachmittag ergab, dass in Ladenburg von 30 Rädern nur zwölf ausleihbar waren. Gestern Vormittag standen dort 18 Räder bereit. In Heddesheim standen am Donnerstag 22 von 26 Rädern an einer Station, gestern waren es 21.

Info: Video unter: morgenweb.de/heddesheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019