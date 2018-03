Mit 135 PS durch den Rundkurs

Anzeige

Das Interesse, einen so mächtigen Koloss zu steuern, war groß. Bereits zur Mittagszeit, nach knapp 90 Minuten, waren schon 16 mutige Fahrer an den Start gegangen. Unter ihnen auch Bürgermeister Hansjörg Höfer, der den sehr eng gesteckten schmalen Hindernisparcours in fünfeinhalb Minuten mit 13 umgenieteten Pylonen bewältigte. „Er hat die Kurven einfach zu schnell genommen und sollte noch etwas üben“, bewertet Christian Leib von der Landjugend die Fahrt. Leib hatte gemeinsam mit seinen Mitstreitern, Thomas Maas und Lisa Hartmann, die Organisation und die Ausführung des Parcours inne. Er berichtet, dass es in diesem Jahr einen stärkeren und größeren Traktor gebe. Und bedauert, dass aufgrund der Baumaßnahme im oberen Schulhof der Parcours enger gesteckt werden musste. Doch er hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder mehr Platz geben werde und noch eine Zusatzaufgabe gestellt werden könne.

Dieses Jahr mussten die Fahrer sechs enge Kurven nehmen und mehrere Aufgaben bewältigen. Die erste Herausforderung bestand darin, eine Kiste mit Bällen aufzunehmen, ohne einen von ihnen zu verlieren, und dann wieder rückwärts auf die Strecke zurückzufahren.

Eine andere Aufgabe war, auf eine Wippe zu fahren, diese ins Gleichgewicht zu bringen und dann wieder rückwärts auf den zu Parcours rollen. Aufgrund des begrenzten Platzes waren die Kurven mit den Pylonen so eng gesteckt, dass sie nur so breit wie ein Traktor waren. Dadurch hatte es die Strecke in sich und verlangte von den Fahrern viel Feingefühl ab. Doch keiner der Hobbytraktorfahrer wurde allein auf den Weg geschickt. Einer der Junglandwirte saß immer mit auf dem Beifahrersitz und gab Einweisung in die Funktionen der Hebel und Knöpfe.

Zu den ersten Mutigen gehörten auch die Weinhoheiten: Königin Sophie bewältigte die Strecke in 6,25 Minuten, Prinzessin Sofia in 7,59 Minuten und Prinzessin Ivanka in 6,52 Minuten. Alle Hoheiten mussten Strafminuten aufgrund umgefahrener Hindernisse in Kauf nehmen. Angesetzt wurde eine Fahrzeit zwischen drei und sieben Minuten.

Bei Steak oder Kaffee und Kuchen konnte sich Fahrer und Zuschauer stärken. Diejenigen, die Fahrzeuge lieber begutachten als zu fahren, konnten auf dem unteren Schulhof eine Oldtimer-Ausstellung bewundern. Zu den ältesten Autos gehörte ein Lanz aus dem Jahr 1958. In Knallrot präsentierte sich ein Porsche aus dem Jahr 1960. Außerdem gab es einen Hanomag und einen Holder aus dem Jahr 1967 zu bestaunen.

