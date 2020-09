Mit Ast geschlagen - Streitgespräch eskaliert

Bellheim.Ein 22 Jahre alter Mann hat nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Personengruppe am Freitagabend eine Platzwunde am Kopf erlitten. Der junge Mann sei mit einem Bekannten im Bellheimer Spiegelbachpark gesessen, als die Personengruppe auf ihn traf, teilte die Polizeidirektion Landau am Samstag mit. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Täter mit einem Ast auf den Kopf des 22-Jährigen schlug. Die Polizei wurde erst später durch die Mutter des Geschädigten informiert, welche die Verletzung am Kopf ihres Sohnes feststellte, als dieser nach Hause kam. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020