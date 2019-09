Mit dem Bus bequem bis ins Nationaltheater

Theaterfreunde in Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim kennen bereits den Spielplan des Regionalabos im Nationaltheater Mannheim. Die Termine stehen fest, der Bustransfer ist organisiert.

Auf die Abonnenten wartet wieder ein buntes Programm zu vergünstigten Preisen. Elf Vorstellungen über die gesamte Spielzeit werden angeboten. Am Donnerstag, 3. Oktober beginnt die Gruppe mit „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss im Opernhaus. Ernst Tollers politische Revue „Hoppla, wir leben!“ folgt im November. Donizettis kontrastreiche Oper „Der Liebestrank“ wird am 15. Dezember zu hören sein. Mit Tschechows Schauspiel „Die Möwe“ startet die Gruppe ins neue Jahr. Ein heiterer Abend erwartet die Theaterfans im Januar mit Istanbul, einem Schauspiel mit Musik. Ein Tanzabend steht am Samstag, 22. Februar, im Programm, und zwar mit Dorian nach Oscar Wilde.

Am 15. März geht es im Opernhaus mit Peter Grimes von Benjamin Britten weiter. Mit „Phantome der Oper“ erleben die Abonnenten am Sonntag, 19. April, einen Querschnitt durch 400 Jahre Oper. Auf Mozarts Komödie Figaros Hochzeit darf sich die Gruppe am 16. Mai freuen. Donizettis Don Pasquale erklingt am Mittwoch, 17. Juni. Zum Abschluss dieser Saison gibt es im Juli den zweiten Teil von „Meine geniale Freundin“ nach dem Roman von Elena Ferrante.

Wer sich für eine Teilnahme an den Fahrten interessiert, kann sich an die ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen wenden. Sie geben auch Auskunft über Fahrwege, Haltestellen und Preise: Anneliese Fetzer (Edingen), 06203/18 04 67, Jutta Guthmann (Neckarhausen), 06203/1 52 04, und Elisabeth Stroh (Ilvesheim), 0621/49 54 87. red

