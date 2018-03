Mit dem Start in der Schule droht der Notstand im Hort

Anzeige

Den Rechtsanspruch auf einen Platz im Kindergarten können die Städte und Gemeinden in der Regel erfüllen. Schwierig wird es für berufstätige und alleinerziehende Eltern, wenn der Nachwuchs in die Schule kommt. Dann droht mitunter ein Betreuungsnotstand. Denn Unterricht steht vielfach nur am Vormittag auf dem Plan.

Beispiel Seckenheim. Hier gibt es Klagen über fehlende Plätze. Stadt und Träger bieten dort 180 Hortplätze an, wie Beate Klehr-Merkl von der Pressestelle schreibt. Dazu kommen 80 Betreuungsplätze bis 14 Uhr. Für die Eltern bestehe außerdem grundsätzlich die Möglichkeit, sich für den Hort der Delta Kids des TSV Mannheim Hockey am Fernsehturm anzumelden, wo insgesamt 40 Plätze angeboten würden. Allerdings reicht das alles offenbar nicht aus. „Nach der ersten Vergabe Anfang März sind zunächst alle Plätze belegt“, heißt es von der Stadt. Allerdings würden nicht alle Eltern das Platzangebot annehmen, zum anderen werde es noch Abmeldungen geben, so dass immer wieder Kinder nachrücken, heißt es zur Beruhigung. Doch es gibt eine Vormerkliste, auf der zurzeit noch 29 Kinder für Seckenheim Süd und 18 Kinder für den Hort an der Stammschule stehen.

Stadt: „Lage entspannt“

Die stadtweite Situation ist nach Angaben von Klehr-Merkl durch den starken Ausbau in den letzten Jahren generell entspannt. „Trotzdem gibt es immer wieder einzelne Standorte, an denen wir den Wünschen der Eltern nach Betreuung nicht sofort nachkommen können“, räumt sie ein: „Dies trifft im Augenblick auch für Seckenheim zu.“ In Seckenheim-Süd stehen laut Stadt 80 Hortplätze und 40 Betreuungsplätze bis 14 Uhr zur Verfügung, sind aber alle belegt. In dem erst im vergangenen Jahr fertiggestellten Hort könnten weitere 40 Plätze zusätzlich eingerichtet werden – entsprechendes Personal vorausgesetzt. Doch das hat die Stadt derzeit nicht.