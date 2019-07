Mit Picknick in die Ferien

Zu ihrem traditionellen Picknick zum Start in die Sommerferien haben sich die Montagsfrauen des Turnvereins Friedrichsfeld (TVF) wieder im Schlosspark in Neckarhausen getroffen. Als die Radler in Neckarhausen ankamen, war der Tisch für sie schon reich gedeckt. Tomaten-Mozzarella-Spieße, Nudelsalat, Avocadocreme, Tsatsiki, frische Melonen und vieles mehr – das Angebot war wie immer überaus vielfältig.

Zudem galt es noch auf den runden Geburtstag einer Turnschwester anzustoßen. So erklang gleich zu Beginn ein fröhliches „Happy Birthday“ durch den Schlosspark. Nur eines schafften die Damen nicht, das Geschrei der unzähligen Alexandersittiche zu übertönen, die i nden Baumkronen sitzen. Das gelang erst mit Einbruch der Dunkelheit, als die Vögel sich zurückzogen.

Das Picknick bedeutet auch immer den Start in die Radelsaison, denn während der Sommerferien fällt die montägliche Übungsstunde aus, die Damen steigen um auf das Fahrrad. So trifft man sich nun bis zum Ende der Sommerferien jeden Montag bereits um 19 Uhr mit dem Fahrrad an der Turnhalle. Wo es hingeht, wird immer vor Ort entschieden. Montagsfrauen, die nicht mit dem Fahrrad fahren aber gerne nachkommen möchten, werden per WhatsApp informiert. -ion

