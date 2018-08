Mit Rum und Maden geködert

„Wir erwischten wettermäßig einen guten Start und mit dem Zuspruch sind wir ebenfalls zufrieden. Zu uns kommen Besucher aus der gesamten Region, was für die Qualität unserer Fische spricht“, stellte der Vorsitzende des Anglervereins Edingen, Hans-Jürgen Weißling, zum Auftakt des 66. Edinger Backfischfestes fest.

Höhepunkt am Samstagabend war die Krönung des aktuellen Fischeradels. Zu Amt und Würden gelangten Fischerkönig Dieter Schläfer sowie Heiner Brosius als erster und Achim Riemensperger als zweiter Prinz. Bei der Fischerjugend gab es keinen Wechsel auf dem Anglerthron, Kenneth Korff holte sich zum zweiten Mal in Folge die Königswürde. Das royale Trio wurde durch Benjamin Seitz und Leon Mode vervollständigt.

Hitze beeinträchtigt Fangergebnis

„Bedingt durch die anhaltende Hitze waren die Fangergebnisse beim Königsangeln sehr gering“, bemerkte Weißling und fügte an: „Mit einem Fang von 405 Gramm siegte unser diesjähriger Fischerkönig hauchdünn vor seinen Konkurrenten.“ Das Wasser im Neckar sei aktuell superklar, so dass er „auf Sicht fischen konnte“, versicherte der Champion. Als Köder benutzte er Maden.

„Jeder hat so sein Geheimnis, wenn es um die Lockstoffe geht, von denen sich das Fischvolk angezogen fühlt“, erklärte Schläfer. Von Vanille über Rum bis hin zu Bittermandel reichen die Duft- und Geschmacksnoten, bei denen die Fische anbeißen.

Die beiden Prinzen Heiner Brosius und Achim Riemensperger zählen ebenfalls zu den Routiniers auf der Fischerfestbühne. Für Jugendfischerkönig Kenneth Korff war es heuer das letzte Königsangeln bei der Jugend. „Ich werde jetzt 18, im kommenden Jahr trete ich bei den Erwachsenen an“, kündigte der junge Mann schon einmal an. In seiner Begrüßung dankte der Angler-Chef der Gemeindeverwaltung für die Unterstützung sowie die Pflegemaßnahmen rund ums Anglerheim. Er erinnerte daran, dass das zweitägige Backfischfest seit sieben Jahren auf dem „grünen Hügel“ hinter dem Vereinsheim stattfindet. Weißlings besonderer Dank galt den zahlreichen Helfern sowie seinem Vorstandskollegen und Chef-Logistiker Uli Ding. Dessen Vater Karl Ding stehe als versierter Fischbäcker zwar nicht mehr selbst an den Fritteusen, aber den jüngeren Kollegen mit Rat und Tat zur Seite, sagte Weißling. „Die sorgfältige Zubereitung und die Qualität der Fische sind seither gleich geblieben, überzeugen Sie sich selbst“, machte er schon einmal Appetit.

„Der arktische Saibling war echt lecker“, lobte Angela Stelling. Die Stellvertreterin des Bürgermeisters hängte den Hoheiten die Königsketten um und gratulierte Siegern und Platzierten zu ihren Erfolgen. Sie würdigte das große Engagement, mit dem der Anglerverein ein Fest dieser Größenordnung in Eigenregie stemmte. „Wir haben zum Glück keinen Helfermangel, bei uns stimmt noch der Zusammenhalt“, betonte der Stellvertretende Vorsitzende Uli Ding. Besonders beim Zeltaufbau hätten dieses Mal auch viele junge Leute mit angepackt.

Gratis-Portionen für die Senioren

In der vereinseigenen Fischbäckerei wurden die Flossentiere derweil gesäubert, gesalzen und paniert, bevor dann Rotaugen, Zander, Seelachs, Saibling und Aal im heißen Ölbad landeten. Die Herren an den Fritteusen hatten einen besonders schweißtreibenden Job. „Man gewöhnt sich dran“, kommentierte Sportwart Christian Herrmann. Am Sonntagvormittag hatte man schon traditionell die Edinger Dorfältesten ab 75 Jahren zu einer kostenlosen Portion Backfisch samt Getränk eingeladen. „Wir haben ja gerade unser 90-jährges Bestehen gefeiert, unser Verein ist im Dorf verwurzelt. Daher hält der Anglerverein gerne an dieser Tradition fest“, bemerkte der Vorsitzende zum großzügigen Brauch. Altgemeinderätin und Anglervereinsmitglied Lieselotte Schweikert nahm die Senioren in Empfang. Denn sie kennt die Alt-Edinger auch ohne Passkontrolle.

Montag, 20.08.2018