Mit Säge und Schere zum guten Schnitt

Anzeige

Die Gruppe von Schemel ist bereits weitergezogen und nimmt sich die Bäume nahe des Branich-Tunnels vor. Dort warten neben Äpfel- und Birnbäumen auch Süßkirschen auf die Fachwarte. Diese Bäume wurden als Ausgleich für die Bebauung gepflanzt, erzählt Schemel. In wenigen Wochen werden die Bäume in Blüte stehen; noch sind die Äste nackt, also perfekt, um sie zu schneiden. „Damit sie eine stabile Krone aufbauen können“, erklärt Schemel. So kann der Baum ein hohes Alter erreichen. Doch dafür muss der Baum fachgerecht geschnitten werden. „Je jünger der Baum ist, desto besser kann man noch eingreifen.“

Ausgestattet mit Werkzeugen wie Schneidegiraffe, Stangensäge, Astsäge und Rebschere begutachten die Ehrenamtlichen die Bäume im Vorfeld, bevor sie entscheiden, welche Äste weichen müssen. Seit sieben Jahren wird die kostenlose Ausbildung angeboten, erzählt Schemel. „Jedes Jahr werden 25 neue Fachwarte ausgebildet.“ Der Grund, warum Interessierte an einem Kurs teilnehmen, sei häufig, dass sie für den privaten Bereich etwas über Obst- und Gartenbau lernen wollen, erklärt Schemel.

Viele engagieren sich darüber hinaus noch beim jährlich stattfindenden Streuobstpflegetag. Zu dieser Gruppe gehören auch Annegret Zieher und Winnie Dambuk. Die beiden Frauen haben bereits den Kurs zum Fachwart für Obst- und Gartenbau erfolgreich absolviert. Zunächst wollte Zieher etwas über die Pflege lernen, da sie eigene Gewächse im Garten hat. Darüber hinaus geht es ihr und Dambuk jedoch auch um den Erhalt der vorhandenen Streuobstbäume, sagen sie.

Der Zapfen darf stehenbleiben

„Wir haben in Heidelberg eine Nachbarschaftshilfe“, sagt Dambuk. Sie geht daher ihren Nachbarn in Sachen Gartenbau gern zur Hand. „Es macht auch total Spaß“, sagt sie. Für die Frauen hört das Lernen nach sechs Monaten aber nicht auf: Sie haben sich für die Weiterbildung zum Streuobstpfleger Rhein-Neckar angemeldet. Die Frauen packen an und begutachten die Süßkirsche. Drei bis vier Leitäste soll der Baum haben. Ein Ast muss weichen – er werfe sonst einen Schatten, was den Wuchs unterdrücke. Dambuk schneidet den Ast ab, ein Zapfen bleibt stehen. „Kirschen haben Gummifluss“, sagt Schemel. So bleibt die Schnittwunde am Baum klein und Pilze können nicht eindringen.

Bei Äpfeln und Birnen dagegen dürfe kein Zapfen stehenbleiben. Nach rund zwei Stunden ist die Gruppe fertig – sie zieht weiter. „Nach Kirchheim“, sagt Schemel. Denn dort warten weitere 30 Bäume auf ihren Erziehungsschnitt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.03.2018