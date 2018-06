Mitgefiebert und später kräftig gefeiert

Anzeige

Feuerwehrkommandant Peter Braun ist mächtig stolz auf seine Truppe: „Es funktioniert einfach bestens. Ich bin sehr zufrieden“, bilanzierte er am Sonntag beim Tag der offenen Tür im Hilfeleistungszentrum. Gut, dass die deutsche Fußballmannschaft am Abend zuvor die Stimmung nicht trübte und mit dem Zittersieg gegen Schweden für zusätzliche Freude sorgte. Gut 500 Zuschauer verfolgten am Samstagabend beim Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr das Spiel und den Sieg gegen die Skandinavier.

Da das Spiel nichts für schwache Nerven gewesen war, herrschte an der Löschbar entsprechender Andrang. Für die nötige musikalische „Abkühlung“, besser gesagt Ablenkung, sorgte nach dem Spiel die Partyband Fresh mit Hits der 80er- und 90er-Jahre. Zwei Stunden gaben die Musiker Vollgas.

30 Helfer waren am Samstag im Einsatz, damit es den Gästen an nichts fehlte. Sonntags waren es sogar 60 Helfer. Den Samstag dominierten Fußball und Musik, der Sonntag wiederum stand ganz im Zeichen der Sicherheit. Die 20-köpfige Jugendwehr mit Jugendwart Tim Lessle an der Spitze hatte wieder Stationen zum Mitmachen aufgebaut. Klar, dass dabei die Fußballweltmeisterschaft in Russland eine beherrschende Rolle spielte. Mit einem Wasserstrahl musste man einen Fußball auf einer Leiter nach oben befördern. Eine Station weiter galt es, ein kleines Haus zu löschen. Mit einem Spreizer einen Tennisball herumjonglieren – auch diese Station gab es. Und an einer weiteren Station konnte sich der Nachwuchs einen Feuerwehranzug überstreifen und von sich ein Bild machen lassen. Wer danach Hunger bekam, ging einfach zum Waffelstand der Jugendwehr oder zum Grillstand.