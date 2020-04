„MM“-Rätselei macht Lesern und der Redaktion großen Spaß

Zwei Wochen lang war das bunte Osterei in der Region unterwegs, täglich hat es unser Fotograf Marcus Schwetasch an einer markanten Stelle deponiert und so abgelichtet, dass der Standort mehr oder weniger leicht zu erkennen war. Die „MM“-Rätselei ist einmal mehr auf große Resonanz gestoßen, die per Internet eingesandten Lösungen waren in den allermeisten Fällen richtig – und rechtzeitig. Denn geraten werden durfte jeweils nur bis Mitternacht, Danach hätte nämlich ein Blick in die digitale Vorabendausgabe die Antwort verraten, und so leicht sollte es dann doch nicht sein.

Manchmal reichte ein genauer Blick auf das Foto, um die Lösung zu finden, manchmal bedurfte es aber auch der Tipps, die im Text zum Rätselbild zu lesen waren. „Das war echt schwer“, findet Markus Hien aus Neckarhausen, der das Feldkreuz im Kirchhofpfad gleichwohl erkannte. Der Wink mit dem Straßennamen, der einen Bezug zur Binnenschifffahrt hat (Am Anker), half ihm auf die Sprünge. „Das Mitraten hat wieder sehr viel Spaß gemacht“, betont er: „Wir warten da jedes Jahr drauf.“

„Es war schon schwer“

Nicht in der gedruckten Ausgabe, sondern auf Facebook entdeckte Nina Badelt aus Seckenheim das Osterei, als es vor dem Alten Rathaus in Seckenheim lag. „Ich habe ein Buch über Mannheim geschrieben“, erzählt sie, „deshalb kenne ich viele Orte hier.“ Am Rathaus in Seckenheim und an den Planken kommt sie täglich vorbei, da fiel ihr die Lösung in diesem Fall leicht. „Aber es war schon schwer“, sagt sie mit Blick auf die anderen Plätze, an denen das „MM“-Ei Station machte. Ob sie noch ein anderes Rätsel gelöst hat? – Nein, da muss Nina Badelt leider passen.

Das schmucke Gebäude im Stadtteil Seckenheim ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Mehr als 60 richtige Antworten kamen dazu in die Redaktion. Andere Objekte waren wiederum nicht so leicht zu erraten. Die Villa in der Bahnhofstraße in Ladenburg, Sitz des Polizeireviers, erkannten zwar ebenfalls viele Leser, manche lagen aber auch knapp oder sogar völlig daneben. Denn es war weder das Carl-Benz-Haus in Ladenburg, noch das Feuerwehrhaus in Schriesheim oder gar das Haus mit der Ballettschule im Unteren Luisenpark. Und auch nicht das Standesamt Weinheim, wie eine Ladenburgerin vermutete.

Ganz besonders schwer war offenbar das Suchbild in Ilvesheim. Hier kamen die wenigsten Antworten, darunter eine falsche. Denn gefragt war nicht nach dem Adler in Schriesheim (ehemalige Krawattenfabrik), sondern nach dem Torbogen der ehemaligen Tabakscheune in der Schulstraße in Ilvesheim.

Wie früh Menschen aufstehen, um ihre Zeitung zu lesen, zeigt die Antwort einer Heddesheimerin. Schon um 6.14 Uhr erkannte sie das markante neue evangelische Gemeindezentrum in ihrer Heimat und schickte ihre Lösung spontan ab. Es waren vor allem Heddesheimer, die das moderne, preisgekrönte Gebäude in ihrer Gemeinde identifizierten, doch man kennt es auch darüber hinaus, denn richtige Lösungen kamen ebenso aus Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Mannheim. Mit mehr als 20 Einsendungen lag Heddesheim auf Platz zwei, dicht gefolgt von Ladenburg.

Neue Erkenntnisse

Ganz offensichtlich hat das Mitraten Spaß gemacht, und das freut uns sehr. Uns selbst hat übrigens auch die Suche nach Plätzen für das Rätsel Richtung gut gefallen. Und manchmal hat uns die Recherche zu Erkenntnissen gebracht, die wir ohne das Spiel nicht bekommen hätten. Wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen und freuen uns auf eine Neuauflage, vielleicht schon im nächsten Jahr.

Die Rätselobjekte:

Ladenburg: Polizeirevier

Ilvesheim: ehemalige Tabakscheune

Heddesheim: Evangelisches Gemeindehaus

Neckarhausen: Feldkreuz

Schriesheim: Uzès-Kreisel

Seckenheim: Altes Rathaus

Friedrichsfeld: Brunnen am Bechererplatz

Edingen: Grabsteine an der evangelischen Kirche

