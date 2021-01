Mordanklage gegen 55-Jährigen - Prozess beginnt heute

Frankenthal.Nach der tödlichen Attacke mit einem Baseballschläger auf seine Ehefrau muss sich ein 55 Jahre alter Mann aus Limburgerhof am heutigen Freitag vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Mord. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten aufgrund einer psychischen Erkrankung aufgehoben sein könnte und hat daher seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Der 55-Jährige ist derzeit im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht und kann sich seinen Angaben nach nicht an die Geschehnisse erinnern.

