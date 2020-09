Mordprozess gegen 17-Jährigen beginnt - Verhandlung nicht öffentlich

Frankenthal.Vor der Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal beginnt am heutigen Montag (9.00 Uhr) ein Mordprozess gegen einen 17-Jährigen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 12. März 2020 ein 17-Jähriges Mädchen an einem Weiher in Ludwigshafen vergewaltigt und erwürgt zu haben. Die Verhandlung gegen den angeklagten Deutschen ist nicht öffentlich, da es sich um ein Jugendstrafverfahren handelt (Az. 7 Ks 5620 Js 9686/20 jug.). Dem Beschuldigten wird dem Gericht zufolge zudem vorgeworfen, 2019 in Ludwigshafen drei minderjährige Mädchen vergewaltigt und im Zusammenhang mit den Taten teilweise gewürgt haben. Außerdem legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last, am Rathauscenter in Ludwigshafen 2019 einen Mann mit einem Messer bedroht zu haben. Als eine Frau dazwischen gehen wollte, habe ihr der Angeklagte nach Angaben der Anklagebehörde den Messergriff heftig gegen den Brustkorb gestoßen. Bis Ende Januar 2021 sind weitere Verhandlungstermine angesetzt. Der Mann ist strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten und hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Er sitzt in Untersuchungshaft.

