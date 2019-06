Motorradfahrer bei Unfall in Neustadt tödlich verletzt

Das Wendemanöver eines 40-jährigen Autofahrers hat am Sonntagabend in Neustadt einen Motorradfahrer das Leben gekostet. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer um kurz vor 22 Uhr auf der B39 von Neustadt in Richtung Lambrecht unterwegs, als er kurz nach der Einmündung K16 wendete.

Ein 52-jährige Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, der sich hinter dem Auto bewegte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr frontal in das quer stehende Fahrzeug und wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei derzeit noch an. (pol/mer)