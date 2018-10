„Musik von Freddy Wonder ist einfach überirdisch“

Nach mehreren Jahren Pause erlebt „Rock‘n‘Riesling“ in Schriesheim nun ihre seit langem ersehnte Fortsetzung. Angemessene Gäste für die Wiederbelebung dieser fast schon kultigen Musikreihe der Winzergenossenschaft ist die „Freddy Wonder Combo“. Mit Erfolg: Es gibt kaum ein Durchkommen im Historischen Zehntkeller der Weinstadt.

Freddy Wonder, der sich auch als Entertainer beweist, ist nach mehreren Auftritten hier für die Schriesheimer kein Unbekannter. Der Altrocker weiß, was er seinem Publikum schuldig ist. Und so begrüßt er die Gäste musikalisch mit „Tagen wie diesen“, und schon herrscht beim Publikum Partystimmung.

Bei „Diana“ von Paul Anka schwelgen die Damen in Erinnerungen, bei „It never rains in California“ singt das Publikum auf einen bloßen Wink hin lautstark mit, wird vor der Bühne gar ausgelassen getanzt. „Ihr seid einfach der Wahnsinn!“, ruft der Band-Leader seinen Zuhörern zu und spendiert ihnen als Dank zum Wein musikalisch noch einen „Tequila“. Überhaupt bringt er eine Mischung aus klassisch eingefärbtem Rock, Soul und Pop, aber auch echte Ohrwürmer wie „Pretty Woman“, bei denen alle begeistert mitsingen, aber auch „Twist again“, zu dem auch getanzt wird. Er wandelt musikalisch auf der „Baker Street“. Fehlen dürfen aber natürlich auch nicht die Beatles mit „O Darling“.

Ein weiterer Star des Abends ist Tess, eine charmante Sängerin mit der gewaltigen Stimme einer Tina Turner; und schließt man die Augen, so scheint man sich sicher, diese legendäre Rockröhre auf der Bühne des Zehntkellers zu hören. Neben deren Hits singt sie „The Best“ von Bruno Maas und „Adele“.

Sängerin Tess als Bühnenstar

Tess fegt über die Bühne, versetzt das Publikum in Stimmung – ebenso wie die anderen Bandmitglieder Johannes Krayer (Gittarist und Solist), Michael Quast (Keyboarder, der ein Solo hinlegt), Michael Steiner (Saxophonist), Kai Häfer (Saxophonist und Sänger), Michael Gerner (Drummer) und Arno Sälzer (Bass).

Es wird ein langer Abend, immerhin haben die Fans der Schriesheimer Kultnacht viele Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen. So geht man nicht vor Mitternacht nach Hause, bis der dazu passende Titel „Thank You for the Music“ erklingt.

Und wie ist die Resonanz? „An der Abendkasse gab es noch vereinzelt Karten“, berichtet der junge Mann an der Kasse und schätzt: „Um die 300 Karten wurden verkauft.“

Sängerin Tess und Bandleader Freddy Wonder sind von ihrem Publikum begeistert, klagen im Gespräch jedoch über die schlechte Akustik des Zehntkellers; auch sie finden ihn in seinem ursprünglichen Zustand „gemütlicher“ – ebenso wie viele der Besucher.

„Ich kenne den Keller von früher, jetzt fehlt ihm aber etwas von seinem Charme und der Liebreiz“, kritisiert einer der auswärtigen Gäste. Vom Abend ist er dennoch begeistert: „Ich bin mit meinen Freunden aus der Pfalz gekommen, weil ich Freddy Wonder persönlich kenne. Denn seine Musik ist einfach überirdisch.“

