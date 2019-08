Musikalische Leckerbissen in Synagoge

Gleich nach dem Ende der Sommerferien hält die Veranstaltungsreihe „Musik in Hirschberg“ besondere Leckerbissen bereit: Zwei in Berlin lebende Musiker französischer Herkunft, die Bratschistin Marion Leleu und der Pianist Frédéric Sommer, gestalten am Sonntag, 15. September, einen „après-midi avec la Grande Nation“. Weil es sich um eine Nachmittagveranstaltung handelt, beginnt sie bereits um 16 Uhr in der ehemaligen Synagoge im Hirschberger Ortsteil Leutershausen.

Die beiden Künstler werden Musik von Debussy, Ravel, Fauré, Milhaud und Vieuxtemps zu Gehör bringen. Marion Leleu, die im vergangenen Jahr als Mitglied eines Musikerinnen-Quartetts schon einmal höchst erfolgreich in Hirschberg zu Gast war, nennt ihr Programm „petits fours“, also kleine, feine französische Leckerbissen. Sie wird auch mit Informationen und Anekdoten selbst durchs Programm führen.

Französische Köstlichkeiten

Dieses Mal aber gibt es noch Zusätzliches, nämlich das bekannte „e più“ der Konzerte: Schon ab 15 Uhr können Gäste bei einem „rencontre amicale“ auf dem Vorplatz der ehemaligen Synagoge Köstlichkeiten à la francaise genießen: Der Partnerschaftsverein Hirschberg als Kooperationspartner für dieses Konzert wird Getränke wie Crémant, Limonade und Wasser ausschenken. Kaffee und Espresso werden im Angebot sein, genau wie verschiedene französische Leckereien, eben „petits fours“, die das Café Erdmann eigens für diesen Abend herstellen wird. Je nach Hitzegraden wird auch noch Speiseeis dazukommen. Auch in der Konzertpause steht den Besuchern dieses Angebot zur Verfügung. wn

