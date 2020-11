„My Mexican Bretzel“ gewinnt Hauptpreis des Filmfestivals

Mannheim.Am Sonntagvormittag sind die Preisträger des 69. Internationales Filmfestivals Mannheim-Heidelberg bekanntgegeben worden: Der mit 25.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den unkonventionellen Film „My Mexican Bretzel“ der spanischen Regisseurin Nuria Giménez Lorang. Auch die FIPRESCI-Jury der Filmkritiker vergab ihren Preis an dieses Werk, das alte Amateurfilmaufnahmen mit Tagebuchaufzeichnungen kombiniert und in eine eigentümliche Spannung bringt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 22.11.2020