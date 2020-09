Nach Badeunfall bei Worms: Leiche gefunden

Dienheim.Bei einer am Mittwoch aus dem Rhein bei Dienheim (Landkreis Mainz-Bingen) geborgenen Leiche handelt es sich laut Polizei um den seit Sonntag vermissten 20-Jährigen. Aussehen und Bekleidung des Leichnams bestätigten die Identität, so die Polizei. Der 20-Jährige kühlte sich am Sonntag, 13.September, mit drei Begleitern im Rhein bei Hamm (Kreis Alzey-Worms) ab. Dabei wurde er abgetrieben. Die Suche mittels Hubschrauber, DLRG und Polizeikräften verlief zunächst ergebnislos. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Schwimmen im Rhein an nicht freigegebenen Stellen. Oft werden Strömung und Wassertemperatur unterschätzt, wodurch es immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen kommt.

