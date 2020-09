Nach Brand auf Baumarktgelände - drei jugendliche Täter ermittelt

Bobenheim-Roxheim.Nachdem nach einem Brand am Freitagnachmittag auf einem Baumarktgelände in Bobenheim-Roxheim Hinweise zu drei Jugendlichen eingingen, hat die Polizei die Täter nun ermittelt. Wie die Beamten mitteilten, gaben sowohl die beiden 13-jährigen Jungen als auch der 14-Jährige zu, für den Brand verantwortlich zu sein.

Feuerwehr und Polizei rückten am Freitag gegen 16 Uhr zu dem Brand in der Straße In den Fuchslöchern aus. Mehrere Rollen Dämmmaterial brannten ab. Das Feuer konnte jedoch zügig gelöscht werden. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020