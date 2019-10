Nach Unfall bei Sinsheim - A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt

Nach einem Unfall auf der A6 mit mehreren Fahrzeugen bei Sinsheim ist die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Das teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Rettungskräfte sind vor Ort. Ob und wenn ja, wie viele Verletzte es gab, es derzeit Gegenstand von Polizeiermittlungen. Laut Auskunft der Polizei werden Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der SWR-Verkehrsfunk meldete unmittelbar nach dem Unfall bereits vier Kilometer Stau.