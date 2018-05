Nacht ohne Hexen auf der Thingstätte

Kein Tanz in den Mai: Anders als in den vergangenen Jahren war die Thingstätte am Montagabend gähnend leer und wurde von LED-Scheinwerfern in gleißendes Licht getaucht. Nur Vertreter von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt erlebten die Walpurgisnacht auf dem Heiligenberg.

© Philipp Rothe