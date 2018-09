„Nächstes Jahr steht ihr hier oben“

Mit einem musikalischen „Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute, in unsrer Schule begrüßen wir euch heute“, haben die Zweitklässler der Pestalozzischule Edingen die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler eröffnet. Rektorin Renate Wacker begrüßte ihre 78 neuen Schützlinge sowie deren Eltern und Verwandte in der bunt geschmückten Pestalozzi-Turnhalle.

Mit Hilfe des lustigen Plüschaffen „Umi“ führte die Schulleiterin den Kleinen anschaulich vor Augen, was sie in ihrem ersten Schuljahr so alles erwartet und wie praktisch es ist, das Lesen zu lernen. Mit Blick zu den Zweitklässlern, die für die gesangliche Ausgestaltung der Feier gesorgt hatten, versprach sie den Schulanfängern: „In einem Jahr werdet ihr da oben stehen und könnt schon lesen. Da freue ich mich drauf.“

Im Anschluss präsentierte jede der sechs Lerngruppen den Neuankömmlingen das entsprechende Klassenzimmer, in dem die Kinder dann ihre allererste Unterrichtsstunde erlebten.

Rektorin Wacker gestattete der Presse das Fotografieren bei der Einschulungsfeier nicht. mip

