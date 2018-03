Nähern sich Frauen- und Männerchor wirklich an?

Anzeige

Die Ladenburger Sängereinheit hat bei ihrer Hauptversammlung am Freitag im Ratskeller mehrheitlich beschlossen, dass Männer- und Frauen einmal im Monat gemeinsam ein Lied einüben. Ob dies eine Option auf die Zukunft für den gebeutelt wirkenden Verein darstellt? Die Singstunden finden jedenfalls ansonsten weiterhin separat statt. So ist es in dem 1883 gegründeten Gesangverein seit 31 Jahren üblich. Denn damals gründete sich bereits der Frauenchor.

Immerhin wurde jetzt dessen seitherige Sprecherin Ingrid Müller in Würdigung ihrer Verdienste unter großem Beifall zum ersten weiblichen Ehrenmitglied der „Einheit“ ernannt. Sie habe den Frauenchor „mit großem Engagement am Laufen gehalten“, hieß es in der Laudatio unter anderem. Trotz dieser Anerkennung: Die Idee einer gemeinsamen Singstunde könnte umstritten bleiben. Den Vorschlag machte Vizechef Josef Hoffmann, „um das Überleben des Vereins zu sichern“. Was heutzutage selbstverständlich erscheinen mag, fand zwar weitere männliche Fürsprecher, stieß aber auch auf Ablehnung, wie die Diskussion zeigte.

„Für den Verein kommt das zu früh“, sagte Jürgen Müller. Ehrenvorsitzender Helmut Kinzig plädierte für ein schrittweises Annähern. Als ein anderes Mitglied vorschlug, die begrüßenswerte Idee „sacken“ zu lassen, entgegnete Hoffmann: „Diese Sache sackt schon zu lange. Die Männer sind ganz schön verbohrt. Wir können doch bald gar nicht mehr alleine singen.“