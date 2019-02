Närrische Hommage an Ortsgeschichte

Die Fasnachtsvereine in der Region haben zum Teil ungewöhnliche Namen. Wie haben nachgefragt, wo die Ursprünge liegen.

Grumbe: Eine Tabakpflanze muss gehegt und gepflegt werden – dann dankt sie irgendwann die Fürsorge und wächst rasant in die Höhe. Die untersten Blätter nennt man „Grumpen“; ihr Nikotingehalt ist am geringsten. Je höher ein Blatt an dem Nachtschattengewächs ansetzt, desto besser sind auch Aroma und Duft. Ganz egal, die „Grumbe“, wie man hierzulande sagt, sind zuerst fertig und deshalb etwas für Eilige. Nach ihnen haben sich auch 1996 die Hellesema Grumbe benannt, der Karnevalverein in Heddesheim. Eine Gruppe um Präsident Hans-Willi Keller kam seinerzeit in der „Dorfschenke“ zusammen, wo der Name erdacht wurde. Nicht ohne Grund, wie Vize-Vorsitzende Ilkay Gramlich auf Nachfrage erklärt: „Wir waren ja traditionell eine Tabakgemeinde.“

Zahlekracher: Fast von Anfang an gab es bei den Grumbe auch Musik: die „Grumbe Gugge Nodeschisser“. Saxofonistin Gramlich hat auch für diesen Namen eine Erklärung: „Guggemusiker können keine Noten lesen, da geht alles nach Zahlen.“ Deshalb habe man auf die Noten gesch… – jedenfalls gab es das phonstarke Ensemble als Abteilung bis 2016. Dann spaltete es sich ab und musiziert seither als „Zahlekracher“.

Kummetstolle: Doch längst nicht nur bei den Grumbe ist der Name mit der Ortsgeschichte verbunden. So nehmen auch die Neckarhäuser Kummetstolle Bezug auf die Vergangenheit. „Neckarhausen“, sagt Vorsitzender Timm Hartwig, „war früher eine Treidlergemeinde.“ Das heißt, dass Schiffe stromaufwärts gegen die Strömung gezogen wurden. Viele Redewendungen gehen auf diese Zeit zurück: „In den Seilen hängen“ mussten die Schiffszieher, und weil ihr Tempo mitunter nur bei zwei Stundenkilometern lag, leitete man das Wort „Trödeln“ vom „Treideln“ ab. Auch die Aufforderung „Zieh Leine“ kommt von dort. In Neckarhausen waren jedoch Zugpferde unterwegs, die Kummets trugen. Daran gab es „Stolle“ als Befestigung für das Seil. 1962 gaben sich die Karnevalisten diesen Namen, anfangs noch als Abteilung es Gesangvereins Germania Neckarhausen. Neun Jahre später trennten sich die „Kummetstolle“ vom Mutterverein, um eigenständig weiterzumachen.

Kälble: Für die Karnevalsgesellschaft Kälble im benachbarten Edingen hat deren Senatspräsidentin Bettina Schroth zwei mögliche Bezüge zur Ortsgeschichte parat. Die eine Variante führt zurück auf das junge Rindvieh, also die Kälber, die früher von Edingen durch Seckenheim in die Stadt Mannheim zum dortigen Markt getrieben worden. Nach einiger Zeit habe sich die Redewendung „Die Kälble kumme“ eingebürgert. Variante zwei erscheint dagegen eher putzig und erinnert an ein verrücktes – also irgendwie närrisches – Kälbchen, das in den Neckar gesprungen sein soll.

Schlabbdewel: Seinen Ursprung in der Vereinsgeschichte hat der Name Schlabbdewel für die 1960 gegründete Carnevalsabteilung (mit „C“) im Friedrichsfelder MGV Frohsinn, wie Präsident Elmar Petzinger erklärt. Mutterverein war ursprünglich der Werksgesangsverein der Friatec AG. Vor vielen Jahren habe der damalige Dirigent Sänger, die zu spät zur Singstunde kamen, als Schlabbdewel bezeichnet – was so viel bedeutet wie „schlampiger Teufel“. Der Teufel ist daher auch der Hausorden des Vereins. Verliehen wird er in bronzener, silberner und goldener Ausführung.

Zabbe: Ein Klassiker bei den Vereinsnamen mit Bezug zur Ortshistorie sind die Zabbe in Seckenheim. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich die Karnevalsabteilung im Sängerbund. Wie Zabbe-Präsident Andreas Eder erklärt, leitet sich der Name aus der Langfassung „Puhlzabbe“ ab. Seckenheim sei früher das reichste Bauerndorf Baden-Württembergs gewesen. Die Bauern hatten das Privileg, die Gülle – also den „Puhl“ – aus Mannheim auf den umliegenden Feldern zu verteilen. Der „Zabbe“ wiederum bezeichnete den Stöpsel am Puhlwagen.

Ratze: Weniger auf den Ort als auf die Gründerinnen des Vereins beziehen sich die Narren in Ladenburg, die Ladeberger Ratze. Wie Vorsitzende Ulrike Schwarz erklärt, steht „Ratze“ im Dialekt für Wildtaube. Schließlich sei der Verein von einer Damenreisegruppe gegründet worden. Am Anfang waren konsequenterweise keine Männer erlaubt. Und statt Prinzessinnen gab es damals Römerinnen, erzählt sie weiter.

Insulana: Die Narren aus Ilvesheim sind seit 1951 unter dem Namen Karnevalverein Insulana organisiert und pflegen seither das närrische Brauchtum. Man nennt die Mitglieder Insulaner, den Verein Insulana. Das geschieht in Anspielung auf die geografische Lage der Kommune. Denn Ilvesheim ist bekanntlich ein Eiland – eine Insel –, umgeben von Neckar und Neckar-Kanal. In den Jahren 1921 bis 1925 entstand der Neckar-Kanal und übernahm die Funktion einer Wasserstraße für die Schifffahrt. Damit wurde llvesheim gleichzeitig zu einer Insel gemacht. Ein Alleinstellungsmerkmal in der Metropolregion Rhein-Neckar, welches die Gemeinde bis heute entscheidend prägt – und den Narren deren Namen seit mittlerweile 68 Jahren erhält.

