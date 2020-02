Närrischer Endspurt bei Pizza und Pommes

Die Kinder von Edingen-Neckarhausen konnten sich in der Jahnhalle des Turnvereines Edingen und der TV-Turnhalle in Neckarhausen beim Kinderfasching am Fasnachtsdienstag noch einmal nach Lust und Laune in ihren Lieblingskostümchen präsentieren. Die Palette reichte von Peter Pan über Pippi Langstrumpf bis hin zu Einhorn und Koalabärchen. Lustige Musik, Luftballons,Konfetti, Lärmen und Toben durften natürlich nicht fehlen.

Ab 14.33 Uhr stand bei der närrischen Kindersportstunde Bewegen und Mitmachen im Vordergrund. Für Stimmung sorgten Mitmach-Lieder für Kinder mit Yasmin Vierling. Der vom Orga-Team aufgebaute Geräte-Parcour hatte großen Zulauf. Konrad Reiter, langjähriger Übungsleiter, betonte dazu: „Wir haben eine Aufsicht an allen Geräten. Die Sicherheit der Kinder geht bei uns immer vor.“ Zuvor fanden noch die Edinger Kälble mit ihrer Prinzessin Jessica II. „vom Herzen des Vereins“ und der Minigarde mit ihrem tollem Showtanz und reichlich Süßigkeiten im Gepäck großen Anklang bei den Gästen. Die dreijährige Margo aus Edingen kam als „Rotkäppchen, das absolut kein rotes Käppchen tragen wollte“ und in Begleitung von „Stinktier“ Lui (eineinhalb) sowie „Erdbeere Sina“.

In der TV-Turnhalle Neckarhausen lud der Turnverein zum traditionellen Kindermaskenball. Große Freude bereitete den Kleinen hier der Elferrat der Kummetstolle, mit Prinzessin Imke I. vom tanzenden Narrengestein und der jüngsten Garde, den Konfettis, den anwesenden Kids. Statt Konfetti regnete es unter dem Jubel der Kleinen Süßigkeiten. Für Trubel auf der Tanzfläche und in der vollbesetzten Halle sorgte Alleinunterhalter Markus im bunten Clownkostüm mit gängigen Liedern und launigen Spielchen. „Super-Mario“ Tina von Neckarhausen, Mutter von „Engelchen Lara“ (3), fand die Veranstaltung „super gut“. Jüngste Fasnachterin war wohl Elisa aus Neckarhausen, zwei Monate alt. Die Volleyball-Abteilung sorgte mit Pizza, Pommes und Kuchen für den nötigen Treibstoff bei den Narren. Das alles und noch mehr bescherte den Kindern zum Abschluss der Kampagne eine richtig große und bunte Fastnachtssause. mic

